Россия выразила протест Японии из-за праворадикалов

Россия выразила протест Японии из-за праворадикалов
Россия выразила протест Японии из-за праворадикалов
Сегодня, 00:00ПолитикаФото: pxhere.com
Посольство Российской Федерации в Токио высказало протест Японии в связи с попыткой вторжения японских праворадикальных активистов в российское диппредставительство.

Как сообщает издание RT, 6 февраля в дневное время суток «группа воинственно настроенных» молодых людей попыталась ворваться в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход полицейскими.

По этой причине въезд и выезд с территории посольства были временно заблокированы.

«В связи с вышеизложенным посольством МИД в Японии был заявлен решительный протест», — отметили в дипломатическом органе.

Как ранее стало известно, генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что власти страны выразили протест России в связи с готовящимися стрельбами в районе Курильских островов.

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