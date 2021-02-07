Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов празднует 87-летие

К слову, на первых в республике выборах главы региона он набрал 63% голосов, в 1998 году переизбран на второй срок с результатом в 70%, а в 2003 году – на третий. В 2006 году по предложению президента РФ Владимира Путина депутаты Госсобрания – Курултая РБ наделили Муртазу Рахимова полномочиями президента Башкирии.