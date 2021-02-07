Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов празднует 87-летие

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов празднует 87-летие

Вчера, 16:23ПолитикаКарина МамаеваPhoto: news.rusoil.net
Сегодня, 7 февраля, свое 87-летие отмечает первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Он руководил регионом с 12 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года.

К слову, на первых в республике выборах главы региона он набрал 63% голосов, в 1998 году переизбран на второй срок с результатом в 70%, а в 2003 году – на третий. В 2006 году по предложению президента РФ Владимира Путина депутаты Госсобрания – Курултая РБ наделили Муртазу Рахимова полномочиями президента Башкирии.

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района БАССР. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум и начал работать оператором на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где, пройдя большой трудовой путь, стал директором завода. В 1964 году без отрыва от производства окончил Уфимский нефтяной институт.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы