Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов празднует 87-летие

Сегодня, 7 февраля, свое 87-летие отмечает первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Он руководил регионом с 12 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года.

К слову, на первых в республике выборах главы региона он набрал 63% голосов, в 1998 году переизбран на второй срок с результатом в 70%, а в 2003 году – на третий. В 2006 году по предложению президента РФ Владимира Путина депутаты Госсобрания – Курултая РБ наделили Муртазу Рахимова полномочиями президента Башкирии. Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района БАССР. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум и начал работать оператором на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где, пройдя большой трудовой путь, стал директором завода. В 1964 году без отрыва от производства окончил Уфимский нефтяной институт.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter