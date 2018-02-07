В Башкирии замглавы минэкологии назначили советника губернатора из Иркутска

Первым заместителем министра экологии Башкирии назначена Наталья Логунова, в республику она переехала из Иркутской области. Как рассказали в пресс-службе минэка, до переезда в Башкирию Наталья Владимировна работала советником губернатора Иркутской области, также в её послужном списке служба в госорганах на должности помощника прокурора одного из районов Иркутской области, и старшим судебным приставов районного отдела. По мимо работы в госорганах, Логунова успела поработать в нескольких частных компаниях, где занимала должности, связанные с юридической службой и взаимодействием с властью.