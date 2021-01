Минздрав Башкирии опубликовал эпидемиологическую сводку за сутки. По данным ведомства, внебольничной пневмонией в республике заразилось ещё 238 человек.

Выписанных пацинетов с пневмонией — 189 Ранее оперштаб сообщил, что количество больных коронавирусом за прошедший день увеличилось на 165 человек. Всего с начала эпидемии от COVID-19 погибло 152 жителя республики. В общей сложности уже проведено более двух миллионов медицинских исследований

