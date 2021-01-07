Госдума России планирует рассмотреть три законопроекта от Башкирии

Госдума России планирует рассмотреть три законопроекта от Башкирии

Вчера, 14:08ПолитикаАнтон СеливерстовPhoto: Facebook Константина Толкачёва
В январе российская Госдума рассмотрит три федеральных закона, внесённых Курултаем Башкирии.

Первый — о введении административной ответственности за применение пестицидов и агрохимикатов без предварительного оповещения жителей в близлежащих населённых пунктах. Второй направлен на защиту застройщиков от злоупотреблений при экспертизе жилья, когда суды определяют взыскания, несопоставимые с реальной стоимостью устранения недостатков. Третий законопроект направлен на улучшение порядка размещения информации на официальных сайтах муниципальных районов, городских округов, поселений, внутригородских районов.

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