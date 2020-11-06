В Караидельском районе Башкирии назначили нового главу администрации

Ранее Айдар Шайдуллин занимал должность заместителя главы районной администрации. Кроме него в конкурсе на пост главы участвовал директор местной школы №2 Илдус Харипов. Ранее заявку подавал глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков, но отозвал документы до начала конкурсных процедур.
Напомним, ранее муниципалитет с 2021 года возглавлял Ильдар Гарифуллин, который покинул свой пост 15 октября. Причины увольнения не известны. Тогда он только поблагодарил жителей и коллег за совместную работу. В качестве и.о. главы был назначен Айдар Шайдуллин.