В Караидельском районе Башкирии назначили нового главу администрации

Караидельский район Башкирии возглавил Айдар Шайдуллин. Его кандидатуру утвердили на третьем заседании муниципалите, которое состоялось сегодня, 6 ноября.

Ранее Айдар Шайдуллин занимал должность заместителя главы районной администрации. Кроме него в конкурсе на пост главы участвовал директор местной школы №2 Илдус Харипов. Ранее заявку подавал глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков, но отозвал документы до начала конкурсных процедур. Напомним, ранее муниципалитет с 2021 года возглавлял Ильдар Гарифуллин, который покинул свой пост 15 октября. Причины увольнения не известны. Тогда он только поблагодарил жителей и коллег за совместную работу. В качестве и.о. главы был назначен Айдар Шайдуллин.

