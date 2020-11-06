В Караидельском районе Башкирии назначили нового главу администрации

В Караидельском районе Башкирии назначили нового главу администрации

Вчера, 16:41ПолитикаАнна КононоваPhoto: Facebook Айдара Шайдуллина
Караидельский район Башкирии возглавил Айдар Шайдуллин. Его кандидатуру утвердили на третьем заседании муниципалите, которое состоялось сегодня, 6 ноября.

Ранее Айдар Шайдуллин занимал должность заместителя главы районной администрации. Кроме него в конкурсе на пост главы участвовал директор местной школы №2 Илдус Харипов. Ранее заявку подавал глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков, но отозвал документы до начала конкурсных процедур.

Напомним, ранее муниципалитет с 2021 года возглавлял Ильдар Гарифуллин, который покинул свой пост 15 октября. Причины увольнения не известны. Тогда он только поблагодарил жителей и коллег за совместную работу. В качестве и.о. главы был назначен Айдар Шайдуллин.

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