В Караидельском районе Башкирии назначили нового главу администрации

Напомним, ранее муниципалитет с 2021 года возглавлял Ильдар Гарифуллин, который покинул свой пост 15 октября. Причины увольнения не известны. Тогда он только поблагодарил жителей и коллег за совместную работу. В качестве и.о. главы был назначен Айдар Шайдуллин.