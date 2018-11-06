Лукашенко ответит наращиванием военной мощи на активность НАТО

В первую очередь ракетное, отметил он. Об этом сообщает информационный портал Известия.

Помимо прочего, Лукашенко отметил, что страна сама занимается развитием отрасли ракетной промышленности, а значит не нуждается в размещении военных баз на ее территории.

Аналогичное заявление звучало от президента Белоруссии и во время встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовием. Тогда Лукашенко также пообещал реализовать встречные действия если Польша примет на своей территории военную инфраструктуру США.