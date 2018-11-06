Фото: kremlin.ru
Лукашенко ответит наращиванием военной мощи на активность НАТО
Сегодня, 19:56Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с американскими экспертами 6 ноября заявил о том, что если НАТО продолжит запугивать Белоруссию размещением баз и другими проявлениями повышения активности в регионе, то стране понадобятся более эффективное вооружение.
В первую очередь ракетное, отметил он. Об этом сообщает информационный портал Известия.
Помимо прочего, Лукашенко отметил, что страна сама занимается развитием отрасли ракетной промышленности, а значит не нуждается в размещении военных баз на ее территории.
Аналогичное заявление звучало от президента Белоруссии и во время встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовием. Тогда Лукашенко также пообещал реализовать встречные действия если Польша примет на своей территории военную инфраструктуру США.
Сейчас на территории Польши уже находится тысяча военных НАТО и танковая бригада США, в которую входит около 3,5 тыс. человек
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