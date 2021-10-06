Российский экологический форум будет посвящен сортировке и снижению захоронений ТКО

Глава РЭО Денис Буцаев прокомментировал предстоящее событие и перемены, которые ожидают отрасль в будущем: к 2030 году РЭО предстоит реализовать национальные цели, обозначенные в указе президента России, включая 100%-ную сортировку мусора и уменьшение доли захоронения отходов вдвое. Он также отметил, что РЭО проводит дискуссии, на которых проговариваются проблемы, а также совместными усилиями находятся их решения, поскольку это так же важно, как и развивать саму инфраструктуру. Российский экологический форум — это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с отходами в России. На форуме планируется выступление вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды Александра Козлова, а также губернаторов регионов, ключевых представителей отрасли и руководителей крупных компаний, которые занимаются реализацией нацпроекта и созданием в стране экономики замкнутого цикла.