Российский экологический форум будет посвящен сортировке и снижению захоронений ТКО

В форуме будут принимать участие эксперты отрасли, представители органов власти, предприниматели, сообщает newsnn.ru. В числе ведущих спикеров заявлены вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Мероприятие будет посвящено реформе отрасли обращения с ТКО, инвестициям, зеленым финансам и ESG, расширенной ответственности производителей (РОП).
Глава РЭО Денис Буцаев прокомментировал предстоящее событие и перемены, которые ожидают отрасль в будущем: к 2030 году РЭО предстоит реализовать национальные цели, обозначенные в указе президента России, включая 100%-ную сортировку мусора и уменьшение доли захоронения отходов вдвое. Он также отметил, что РЭО проводит дискуссии, на которых проговариваются проблемы, а также совместными усилиями находятся их решения, поскольку это так же важно, как и развивать саму инфраструктуру. Российский экологический форум — это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с отходами в России. На форуме планируется выступление вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды Александра Козлова, а также губернаторов регионов, ключевых представителей отрасли и руководителей крупных компаний, которые занимаются реализацией нацпроекта и созданием в стране экономики замкнутого цикла.
В первый день, 12 октября, в рамках форума будут проведены установочные сессии, посвященные в том числе законодательным изменениям отрасли, процессам цифровизации как драйвера дальнейшего развития, зеленым финансам, стандартам ESG, принципам расширенной ответственности производителей, главным задачам реформы отрасли в регионах и возможностям привлечения частных инвесторов.
Второй день, 13 октября, участники форума посвятят отраслевым сессиям. Состоится обсуждение перехода к экономике замкнутого цикла, опыта организации операционной деятельности операторов в субъектах РФ, инвестирования в инфраструктуру раздельного сбора отходов (фандоматы, станции РСО, пункты приема ВМР, контейнеры для раздельного сбора отходов), а также сотрудничества властей регионов, частных инвесторов и финансирующих компаний.
Помимо этого, запланированы открытые дискуссии, посвященные развитию культуры обращения с отходами в нашей стране, популяризации эковолонтерства и приобщению населения к реализации экологических проектов.