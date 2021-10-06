Минприроды и РЭО готовят рейтинг эффективности мусорной реформы в регионах

Вице-премьер-министр РФ Виктория Абрамченко дала поручение Российскому экологическому оператору (РЭО) и Министерству природы в срок до 27 сентября текущего года представить информацию для рейтинга эффективности мусорной реформы в субъектах РФ.

Руководитель РЭО Денис Буцаев выступил с заявлением о том, что рейтинг призван дать оценку деятельности операторов, а также властей на местах. Об этом пишет информационный портал rbc.ru. Лидеров рейтинга эффективности мусорной реформы в российских регионах удостоят премий. Не исключено, что им предоставят также возможность рассмотрения их инвестиционных проектов в приоритетном порядке. Аутсайдеры рейтинга, в свою очередь, смогут рассчитывать на получение поддержки со стороны государства. По словам Дениса Буцаева, все участники смогут в итоге эффективно и в кратчайшие сроки улучшить свои показатели по направлениям, в которых они отстают. Из комментариев официального представителя Виктории Абрамченко Марты Галичевой следует, что специалистам РЭО поручили формирование принципов рейтинга. Предварительную версию его методики уже направили правительству и компаниям, проинформировал Денис Буцаев. Он уточнил, что необходима доработка. Утверждение методики запланировано на текущий месяц. Затем начнется непосредственно формирование «зеленого» рейтинга. Ожидается, что его представят до конца года. Властям субъектов РФ предстоит озвучить свои оценки доступности для населения такой услуги, как вывоз ТКО, а также реализации проекта, предусматривающего раздельный сбор мусора и его вывоз. Авторы рейтинга, кроме прочего, примут во внимание вклад региональных властей в создание экономики замкнутого цикла. Учитывать будут также динамику показателей обработки с утилизацией ТКО и просветительскую работу с гражданами на тему внедрения раздельного сбора бытовых отходов. По всем перечисленным пунктам будут начислять баллы. Лидирующие позиции рейтинга займут субъекты РФ с самыми высокими оценками. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева заявила, что рейтинг эффективности мусорной реформы направлен на формирование экономики замкнутого цикла. Это предполагает переработку ТКО и применение их в качестве ресурса в процессе производства новой продукции. Охват российского населения услугой раздельного сбора мусора не превышает на сегодня 15 процентов. Утилизации подлежат при этом всего 4,5 процента ТКО. Все остальные отходы следуют на захоронение на полигонах.

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