Курултай Башкирии в очередной раз отказался от прямых выборов глав городов и районов

Курултай Башкирии в очередной раз отказался от прямых выборов глав городов и районов
Курултай Башкирии в очередной раз отказался от прямых выборов глав городов и районов
Вчера, 19:40ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Решение большинством голосов принял профильный комитет Курултая.

В Башкирии вновь принято решение отказаться от прямых выборов муниципальных глав и градоначальников. Такое решение уже не в первый раз приняли парламентарии Башкирии. Приняли его в комитете по вопросам местного самоуправления Курултая Башкирии.

Депутаты обсудили новый формат выборов мэров городов и районов, но приняли решение сохранить прежний формат, который подразумевает, что совет местных

депутатов путем голосования решает назначать того или иного человека главой администрации.

Заметим, что такой формат назначения не очень популярен в России, он действует всего в трех субъектах Российской Федерации, включая Башкирию.

В ходе заседания вышеупомянутого комитета депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов предложил изменить сложившийся порядок на прямые выбора. В качестве альтернативы прямым выборам депутат предложил и выбирать муниципального главу из числа местных депутатов. Ожидаемо данное предложение в комитете отвергли, причем сделали это большинством голосов.

Свою реакцию на произошедшее Хафизов открыто разместил на свой странице в социальной сети.

Законопроект о выборности мэров, внесённый представителями трех фракций КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия не поддержан комитетом МСУ Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан. Шесть против трех! Понятно, что против были депутаты от Единой России. Примечательно, что против принятия данного закона консолидировано выступили Секретариат Госсобрания, Администрация главы, Правительство и прокуратура республики.Рустам Хафизов

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