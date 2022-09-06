Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» оштрафован на 2 млн рублей за нежелание идти в армию

Защитник хоккеиста просил назначить наказание в виде штрафа, второй адвокат — прекратить уголовное дело. Гособвинитель посчитал, что Воробьева необходимо приговорить к штрафу в размере трёх миллионов рублей.
«Суд признает Воробьева виновным и назначает наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей в пользу государства», — огласил резолютивную часть приговора судья Артур Гималетдинов.
Как сообщалось, ранее Воробьев признался, что перевел 212 тысяч рублей за прописку и военный билет посреднику — уфимскому бизнесмену Фариту Самигуллину, однако сам документ так и не получил. При этом посредник, по словам Воробьева, показывал ему фото военного билета.
Ранее, отвечая на вопрос прокурора, осознавал ли он противоправность инкриминируемых ему действий, Михаил Воробьев заявил, что не полностью понимал, что нарушает закон. При этом хоккеист полностью признал свою вину и заявил, что готов отслужить в армии в случае вынесения гуманного приговора.
Накануне в том же суде вынесли приговор другому бывшему игроку ХК «Салават Юлаев» Анвару Сулейманову. Гособвинитель просил назначить штраф в размере трех миллионов рублей, защита — назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Суд в итоге приговорил Сулейманова к пяти годам условно с четырехлетним испытательным сроком.
Аналогичный состав инкриминируется еще одному бывшему игроку клуба — Владиславу Лукину. Рассмотрение третьего дела о покупке военного билета начнется в октябре.