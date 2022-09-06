Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» оштрафован на 2 млн рублей за нежелание идти в армию

Как сообщалось, ранее Воробьев признался, что перевел 212 тысяч рублей за прописку и военный билет посреднику — уфимскому бизнесмену Фариту Самигуллину, однако сам документ так и не получил. При этом посредник, по словам Воробьева, показывал ему фото военного билета.