В Башкортостане «дети войны» начали получать единовременную выплату

В Башкортостане «Единая Россия» добилась того, что дети войны получили законно свой особый статус. На этой неделе они уже начали получать единовременную выплату в размере 1000 рублей.

Закон о «детях войны» был принят Госсобранием Республики Башкортостан весной этого года по инициативе партии «Единая Россия». Он предусматривает присвоение статуса «детей войны» жителям республики, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостана. В республике проживает более 189 тысяч «детей войны». Детство этих людей выпало на тяжелое военное и послевоенное время. Закрепление особого статуса «детей войны» на законодательном уровне дает им повод гордиться собой и право на получение денежной выплаты и социальных льгот, отметил вице-спикер Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров. Партия «Единая Россия» планирует и дальше продолжать поддержку старшего поколения, потому что считает, что обязанность государства — это забота о людях, и в первую очередь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Наш принцип — человек в любом возрасте, в любой части страны не должен остаться один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Партия уже делает всё, чтобы такая система мер поддержки была оперативной и доступной, чтобы человек чувствовал себя полноценным членом общества с достойным уровнем жизни. «Единая Россия» и впредь планирует продолжать взятый курс. Так, в народную программу партии, с которой она идет на выборы депутатов в Госдуму вошел ряд предложений по поддержке пожилых. Фото: Единая Россия Партия предлагает расширить охват малообеспеченных и социально уязвимых групп граждан льготным лекарственным обеспечением, услугами оздоровления и реабилитации. Планируется обеспечить полный охват нуждающихся граждан системой долговременного ухода на дому и в интернатах, а также реализацию программ поддержки родственников, ухаживающих за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Единая Россия Партия предлагает обеспечить реализацию и развитие региональных программ «Активное долголетие» и системы образования для лиц пенсионного возраста. Считаем важным обеспечить назначение без дополнительных заявлений федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, досрочных пенсий гражданам предпенсионного возраста, страховых и социальных пенсий по инвалидности, страховых пенсий по старости лицам, достигшим 80-летнего возраста. Предлагаем реализовать программу информирования застрахованных граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, о суммах их пенсионных накоплений и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений — в автоматическом режиме. Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.

Заказчик: Башкортостанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ИНН 0274077206. Оплачено из средств специального избирательного счета № 40704810106000000086 Башкирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Изготовитель: ООО «ПРЕМЬЕРМЕДИАИНВЕСТ», ИНН/КПП: 9715321471/770901001, юридический адрес: 105064, Москва г, Нижний Сусальный пер, дом 5, строение 15, этаж 4, помещение I, комната 2. Тираж 1 экз. Дата выпуска 06.09.2021 г.

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