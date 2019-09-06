Сто лет тому алга: в Башкирии насчитали 277 избирателей, справивших вековой юбилей

Как оказалось, в целом на избирательных участках 8 сентября, где пройдут выборы главы республики, они ожидают появление 3,4 млн человек. Преимущественно речь идет об электорате среднего возраста. При этом около 200 тысяч человек – это молодежь в возрасте до 30 лет. 38 тысяч человек, которым исполнилось 18 лет, придут на избирательные участки в первый раз.