Сто лет тому алга: в Башкирии насчитали 277 избирателей, справивших вековой юбилей
Вчера, 10:33ПолитикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Скорее всего, в силу возраста к ним на дом привезут переносные урны для голосования.
Сюжеты: Выборы-2019
Накануне, 5 сентября, на пресс-конференции представители Центризбиркома Башкирии обрисовали возрастной состав избирателей.
Как оказалось, в целом на избирательных участках 8 сентября, где пройдут выборы главы республики, они ожидают появление 3,4 млн человек. Преимущественно речь идет об электорате среднего возраста. При этом около 200 тысяч человек – это молодежь в возрасте до 30 лет. 38 тысяч человек, которым исполнилось 18 лет, придут на избирательные участки в первый раз.
277 избирателей перешагнули вековой юбилей. В силу преклонного возраста к ним, скорее всего. Будут доставлены переносные урны для проведения голосования на дому.
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