Песчаный пляж в Соль-Илецке: где находится и что есть для отдыха туристов с детьми

«В этом сезоне у нас появился настоящий песчаный пляж, до этого был галечный», — сообщили там.
По данным администрации курорта, песок здесь привозной, мелкий, желтого цвета. На террасе комфортно отдыхать с детьми, однако там пока не установлены солнцезащитные зонтики — отдыхающие приходят со своими или растягивают покрывала на опорах, чтобы создать тень.
В то же время на озере Дунино есть местный песок. В августе на территории курорта пройдет финал традиционного областного турнир по пляжному волейболу. Для этого количество площадок увеличили до двух, а песок просеяли, убрав все камни и веточки. В администрации курорта сообщили, что, по отзывам самих спортсменов, получились площадки высокого уровня.
Напомним, в этом году курорт в Соль-Илецке открылся позже, чем обычно — 20 июня. Начало сезона перенесли из-за карстовых процессов, которые активизировались в породах под озерами из-за более высокого паводка. Специалисты провели масштабные работы по ликвидации карстовых провалов, укрепили берега, сделали гидроизоляцию.