Владимир Путин вылетел в Башкортостан

В сторону Магнитогорска и Абзелиловского района Башкирии, где сегодня ждут Владимира Путина, направляются еще три самолета специального летного отряда «Россия», об этом известно из открытых источников.
Есть все основания полагать, что Путин уже в пути и летит бортом ТУ-214ПУ RA-64520 «Пункт Управления».
Именно этот самолет предназначен для перелетов по стране и во время зарубежных визитов высших руководителей государства – президента и председателя правительства России. Самолет оснащен всеми необходимыми средствами комфорта, а также аппаратурой спецсвязи и управления.
Судя по информации сервиса flightradar24, логичнее предположить, что Путин начнет визит в Башкирию со столицы. В копилку аргументов можно добавить и отключенные камеры компании "Уфанет". Если несколько часов назад они не функционировали только на остановке "Аэропорт" под Уфой, то сейчас недоступны трансляции и на остановке «кафе Отдых».