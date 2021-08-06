Владимир Путин вылетел в Башкортостан

Владимир Путин вылетел в Башкортостан
Владимир Путин вылетел в Башкортостан
Вчера, 17:34ПолитикаИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
По данным сервиса flightradar24, в сторону Башкирии движутся 3 самолета специального летного отряда.

В сторону Магнитогорска и Абзелиловского района Башкирии, где сегодня ждут Владимира Путина, направляются еще три самолета специального летного отряда «Россия», об этом известно из открытых источников.

Есть все основания полагать, что Путин уже в пути и летит бортом ТУ-214ПУ RA-64520 «Пункт Управления».

Именно этот самолет предназначен для перелетов по стране и во время зарубежных визитов высших руководителей государства – президента и председателя правительства России. Самолет оснащен всеми необходимыми средствами комфорта, а также аппаратурой спецсвязи и управления.

Судя по информации сервиса flightradar24, логичнее предположить, что Путин начнет визит в Башкирию со столицы. В копилку аргументов можно добавить и отключенные камеры компании "Уфанет". Если несколько часов назад они не функционировали только на остановке "Аэропорт" под Уфой, то сейчас недоступны трансляции и на остановке «кафе Отдых».

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