Владимир Путин вылетел в Башкортостан

Судя по информации сервиса flightradar24, логичнее предположить, что Путин начнет визит в Башкирию со столицы. В копилку аргументов можно добавить и отключенные камеры компании "Уфанет". Если несколько часов назад они не функционировали только на остановке "Аэропорт" под Уфой, то сейчас недоступны трансляции и на остановке «кафе Отдых».