Владимир Путин начал рабочую поездку в Башкортостан и Челябинскую область

Сначала он на вертолете облетит пострадавшее от лесных пожаров село Джабык в Челябинской области

Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. У трапа самолета президента встретили полпред в УФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава МЧС Евгений Зиничев. Примечательно, что здание аэровокзала находится на территории Абзелиловского района Башкирии. Пресс-служба Кремля подтвердила ранее анонсированные планы главы государства посетить пострадавшее от лесных пожаров село Джабык, а после принять участи в церемонии открытия завода сухих смесей Цемикс на территории Абзелиловского района Башкирии. Так же в планах главы значатся рабочие встречи с главой республики Башкортостан Радием Хабировым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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