Владимир Путин может посетить не только Абзелиловский район, но и Уфу

Уже доподлинно известно, что сегодня, 6 августа, Владимир Путин посетит с рабочим визитом город Магнитогорск, а также Абзелиловский район Башкирии. Данная информация подтверждена Кремлем и не является не для кого новостью.
Однако появление спецборта в небе над Уфой позволило предположить, что глава государства не ограничится посещением Абзелиловского района. Еще одним косвенным аргументом в пользу предполагаемого визита президента России в столицу Башкирии являются отключенные камеры Уфанет в районе остановки «Аэропорт».
В данный момент спецборт летного отряда «Россия», покружив над аэропортом Уфы, набрал высоту и двинулся в сторону Москвы, что показывал сервис flightradar24.
В это же время в воздушное пространство Башкортостана вошёл ещё один спецборт.
В любом случае, если Путин все же посетит Уфу, известно об этом сразу станет всем. Остается пока предполагать, что могут продемонстрировать главе государства в башкирской столице, в которой, к слову, практически повсюду ведутся ремонтные работы.