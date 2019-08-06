В России увеличились темпы продаж автомобилей Lada

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С января по июль 2019 года в России было продано на 2,2% больше автомобилей Lada, чем за аналогичный период 2018 года.
Всего россияне приобрели почти 203,7 тысяч транспортных средств данного бренда, сообщает 6 августа газета «Известия».
При этом самой большой популярностью у граждан РФ пользуется модель Granta. За семь месяцев было продано 74 634 автомобилей этой линейки.
Второе место рейтинга продаж заняла Lada Vesta (64 721 экземпляров), а третье - Lada Largus (24 380 экземпляров).
По итогам семи месяцев доля Lada на российском авторынке составила 21%.
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