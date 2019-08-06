В России увеличились темпы продаж автомобилей Lada

Всего россияне приобрели почти 203,7 тысяч транспортных средств данного бренда, сообщает 6 августа газета «Известия» .

При этом самой большой популярностью у граждан РФ пользуется модель Granta. За семь месяцев было продано 74 634 автомобилей этой линейки.