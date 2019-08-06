Косачев назвал указ Трампа по Венесуэле «международным бандитизмом»

Об этом сенатор заявил 6 августа, сообщает газета «Известия».

Косачев подчеркнул, что подобные действия США за неимением санкции Совбеза ООН грубо нарушает основные нормы международного права. Такими же словами он охарактеризовал и вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Сенатор также добавил, что блокировка активов властей Венесуэлы является прямой поддержкой оппозиционным силам этой страны и противодействием официальному руководству.