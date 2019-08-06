Косачев назвал указ Трампа по Венесуэле «международным бандитизмом»
Вчера, 19:52ПолитикаФото: flickr.com
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По словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, указ американского президента Дональда Трампа о необходимости блокировки активов властей Венесуэлы является «международным бандитизмом».
Об этом сенатор заявил 6 августа, сообщает газета «Известия».
Косачев подчеркнул, что подобные действия США за неимением санкции Совбеза ООН грубо нарушает основные нормы международного права. Такими же словами он охарактеризовал и вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
Сенатор также добавил, что блокировка активов властей Венесуэлы является прямой поддержкой оппозиционным силам этой страны и противодействием официальному руководству.
В этот же день ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал документ о блокировке активов Венесуэлы, в том числе Центробанка страны и крупнейшей нефтяной компании PDVSA .
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