Фото: cikrb.ru
Еще один кандидат на пост главы Башкирии подал документы в ЦИК
6 июля, 13:51ПолитикаМинзаля Аскарова
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Юрий Игнатьев представил листы поддержки с подписями 476 депутатов местных самоуправлений.
5 июля в ЦИК Башкирии получил документы на регистрацию кандидатом на должность Главы РБ. Этим претендентом оказался Юрий Игнатьев.
Мужчина представил членам ЦИК листы поддержки, в которых его поддержали 476 депутатов с разных уголков республики, а также сведения о 3-х кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации. Среди документов также был финансовый отчет, уведомление, свидетельствующее отсутствие у претендента вкладов, наличных и ценностей в иностранных банках. А также претендент подтвердил, что не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
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