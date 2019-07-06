Еще один кандидат на пост главы Башкирии подал документы в ЦИК

Мужчина представил членам ЦИК листы поддержки, в которых его поддержали 476 депутатов с разных уголков республики, а также сведения о 3-х кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации. Среди документов также был финансовый отчет, уведомление, свидетельствующее отсутствие у претендента вкладов, наличных и ценностей в иностранных банках. А также претендент подтвердил, что не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.