Хакерская атака на сайт Курултая и нашествие крыс: Главное за день в Уфе и республике

Также сегодня стало известно, что за 5,7 миллиона рублей на торгах была выкуплена усадьба Бухартовских. Несколькими неделями ранее архитектурный памятник был выставлен на продажу за один рубль. Сегодня также за аналогичную сумму был выставлен на торги «Дом Тихониных». Примечательно, что оба архитектурных сооружения на данный момент находятся в плачевном состоянии и требуют работ по реставрации. Взглянуть вблизи на увядающее величие усадьбы Бухартовских отправился корреспондент Mkset.