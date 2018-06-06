В Башкирии опубликовали список победителей праймериз

На официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» опубликованы итоги предварительного рейтингового голосования по 55 избирательным округам Башкирии. Занявшие первые места кандидаты могут попасть в список кандидатов-одномандатников на выборах в Госсобрание Башкирии 9 сентября.

Также во время выборов будут сформированы 55 территориальных списков «Единой России», в эти списки могут попасть еще по три участника праймериз, занявших места со 2-е по 4-е. Отдельный общепартийный список будет составлен еще из трех человек.

Таким образом из опубликованного списка 223 человека могут попасть в число участников грядущих выборов в башкирский парламент. Больше всего шансов получить мандат депутата Госсобрания у тех, кто находится на первом месте рейтинга в своем округе.

При беглом взгляде на список лидеров праймериз можно только выделить имена тех, кто уже проявил себя в парламенте, и новичков, тех, кто в парламенте еще не был. Из тех, кто занял первое место в рейтинговом голосовании - 22 действующих депутата Госсобрания, глава Башкирии, министры финансов, спорта и ЖКХ, первый зам.министра промышленности, глава Зианчуринского района, мэр Уфы, председатель Союза писателей Башкирии.

Полный список результатов предварительного голосования можно посмотреть здесь.

Кто попал в лидеры праймериз