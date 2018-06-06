К Путину за правдой: Почему матери председателя суда в Башкирии дали жилье

Завтра, 7 июня, с 14.00 уфимского времени президент страны Владимир Путин ответит на вопросы россиян во время «Прямой линии». Он уже получил более миллиона вопросов. Среди них есть и вопрос о ситуации в Гафурийском районе Башкирии.

Две квартиры в обход закона?

1 июня Стерлитамакский межрайонный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери председателя Гафурийского районного суда Сарвар Ахмадеевой, сообщил «АиФ».

Дело возбуждено после обращения жителей посёлка Красноусольский о махинациях с муниципальными квартирами. По версии следствия, ещё в феврале 2013 года, будучи признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, пенсионерка Сарвар Ахмадеева обратилась с заявлением к главе администрации Гафурийского района предоставить ей жилое помещение. В просьбе ей не отказали, заключив договор социального найма квартиры в селе Красноусольский.

Однако, для создания видимости нуждаемости, перед этим она подарила своей сестре квартиру в микрорайоне Сипайлово Уфы.

Затем Ахмадеева обратилась к главе администрации Рамилю Бухарову с заявлением о приобретении в собственность муниципальной квартиры в Красноусольском. Постановлением главы администрации квартиру передали в собственность гражданки.

После этого она вновь приобрела право собственности на квартиру, расположенную в Уфе, по договору дарения от своей сестры. Своими действиями женщина причинила бюджету района ущерб в 1,5 миллиона рублей, по версии следствия.

- Это дело всплыло после нашумевшей истории с лишением жилья многодетной семьи Давудовых в Красноусольском, когда собственницей их трехкомнатной квартиры стала мать главы администрации района Рамиля Бухарова, - пояснил бывший глава и депутат Саитбабинского сельсовета, свидетель по уголовному делу о мошенничестве Фарит Сафин.

По словам Сафина, самому Бухарову и его матери удалось уйти от ответственности – уголовное дело 8 сентября 2017 года возбуждено в отношении бывшего главы Красноусольского сельсовета Марса Абельгузина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий - в незаконном предоставлении в собственность трёхкомнатной квартиры стоимостью 2,7 млн руб матери главы района. 27 марта начался судебный процесс в Гафурийском райсуде.

Вопрос Путину

Зная о том, что пока те, кто участвовал в этой ситуации, до сих пор остаются на своих постах и никак не наказаны, общественники задали вопрос президенту страны:

- Уважаемый Владимир Владимирович! У нас, в Гафурийском районе Республики Башкортостан, мать главы района и мать председателя межрайонного суда незаконно, бесплатно получили квартиры. В данный момент Стерлитамакским межрайонным Следственным комитетом открыты два уголовного дела. Но эти сыновья-чиновники, находясь на своих высоких должностях, по всякому препятствуют следствию. Про эти аферы с квартирами вышли статьи в региональных изданиях. Также в курсе руководители Правительства РБ. Какой же вред наносит коррупция нашей стране, даже на примере нашего маленького района?