Какие законы рассмотрят депутаты Башкирии 14 июня в парламенте

Возврат компенсаций на оплату детсадов, бесплатная юридическая помощь и еще ряд законов.

Стала известна повестка дня пленарного заседания Госсобрания республики.

Вчера, 5 июня, в Уфе состоялось заседание президиума Госсобрания – Башкирии. На нем утвердили повестку дня ближайшего заседания республиканского парламента и назначили его дату - на 14 июня.

Депутаты начнут работу с информации члена Совета Федерации Рафаила Зинурова о своей деятельности в 2016 году. Затем перед ними должен будет выступить руководитель республиканского Управления Федеральной налоговой службы, он расскажет о соблюдении законодательства о налогах и сборах в регионе. Главный налоговик Башкирии впервые выступит перед депутатами башкирского парламента.

Депутаты заслушают доклад об итогах реализации в 2016 году госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан».

Также парламент назначит шестерых членов Центральной избирательной комиссии Башкирии (всего их будет 12).

В повестку дня ближайшего пленарного заседания включены 18 законопроектов. Из них 7 предложено к рассмотрению впервые

Кому бесплатно помогут юристы

Депутаты рассмотрят закон, расширяющий перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.

– Данным проектом предполагается наделить правом на бесплатную юридическую помощь ветеранов боевых действий, инвалидов третьей группы, почетных доноров, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, и ряд других категорий лиц, - пояснил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

После пожара не надо будет вновь собирать документы на строительство дома

Депутаты решили изменить республиканский закон «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан». Они хотят дополнить перечень случаев, при которых выдача разрешения на строительство не требуется, - случаями восстановления индивидуального жилого дома, разрушенного от пожара, стихийного бедствия. Константин Толкачев также прокомментировал этот законопроект:

– Важно, что в подобной ситуации людям больше не придется собирать заново для строительства весь пакет документов. Они смогут и без этого построить дом заново.

Компенсации на оплату детсадов вернут всем

Ранее, 30 января, депутаты приняли инициированные правительством Башкирии поправки в закон «Об образовании в Республике Башкортостан», направленный на оказание адресной поддержки семьям. Согласно ему право на компенсацию сохранялось только семьям, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.

Но тут люди начали жаловаться, поскольку для многих семей с маленькими детьми это существенная поддержка.

- Принципиальную позицию занял Глава республики Рустэм Хамитов, который дал поручение рассмотреть возможность дальнейшей выплаты компенсаций, – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Совместно с правительством мы прорабатывали этот вопрос. В итоге Правительством были найдены дополнительные источники доходов, позволяющие продолжить выплату компенсаций. На ближайшем заседании будет рассмотрены соответствующие изменения закона, благодаря которым компенсации вновь будут получать все семьи. Надеюсь, депутаты единогласно поддержат этот проект.

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