Радий Хабиров навестил маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

Напомним, Ульфат Мустафин умер 29 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Мустафина «большой несправедливостью». Учитывая вклад в социальное и экономическое развитие Башкортостана и особые заслуги перед республикой, глава региона подписал указ об увековечении его памяти, согласно которому предлагается учредить республиканскую именную премию в сфере благоустройства, ежегодный международный турнир по волейболу, а также присвоить имя Ульфата Мустафина Центру волейбола в Калининском районе Уфы после завершения его строительства.