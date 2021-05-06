Радий Хабиров навестил маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

Радий Хабиров навестил маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина
Радий Хабиров навестил маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина
Сегодня, 20:00ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с мамой скончавшегося в прошлом году мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Глава республики отметил, что 4 мая бывшему градоначальнику исполнилось бы 62 года. В память об усопшем Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию с мамой Мустафина.

- Прошедший год был годом тяжёлых потерь для многих. Берегите себя, - написал руководитель региона.

Напомним, Ульфат Мустафин умер 29 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Мустафина «большой несправедливостью». Учитывая вклад в социальное и экономическое развитие Башкортостана и особые заслуги перед республикой, глава региона подписал указ об увековечении его памяти, согласно которому предлагается учредить республиканскую именную премию в сфере благоустройства, ежегодный международный турнир по волейболу, а также присвоить имя Ульфата Мустафина Центру волейбола в Калининском районе Уфы после завершения его строительства.

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