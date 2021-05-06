Азамат Абрахманов переизбран главой Ишимбайского района Башкирии

Азамат Абрахманов переизбран главой Ишимбайского района Башкирии
Азамат Абрахманов переизбран главой Ишимбайского района Башкирии
Сегодня, 17:59ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: Facebook
Совет Ишимбайского района Башкирии рассмотрел назначение главы администрации района по контракту. На заседании было решено вновь назначить руководителем муниципалитета Азамата Абрахманова, сообщается на сайте Совета района.

Азамат Абдрахманов был назначен главой муниципального района в феврале 2019 года. В апреле он покинул свой пост в связи с истечением срока его контракта.

Напомним, после столкновений на Куштау по соцсетям разлетелось видео, на котором матерится Азамат Абдрахманов. Он заявил, что в конфликте принимал участие человек, похожий на него. После этих событий жители Ишимбая вышли на пикет к зданию администрации района, требуя отставки Абдрахманова. Кроме того, была создана петиция против него, которая создала пять тысяч подписей. 10 сентября Совет районных депутатов вынес замечание за ошибку во время протестов на шихане. Вскоре чиновник извинился. После его отставки активисты просили Радия Хабирова не допускать Абдрахманова к конкурсу на должность главы администрации района, так как он, по их мнению, не может представлять народ.

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