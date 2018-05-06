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В Москве отпустили 80% задержанных участников акции Навального
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
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В Москве отпустили 80% задержанных участников акции Навального

Вчера, 18:00ПолитикаРустэм БашкирцевФото: РИА Новости
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