В Москве отпустили 80% задержанных участников акции Навального

Из 658 задержанных на несогласованной акции сторонников Навального 5 мая 80 процентов уже отпущены, сообщает ТАСС.

- Всего за нарушения общественного порядка в период проведения не согласованных с органами исполнительной власти мероприятий были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек, из которых жителей Москвы 279 человек, иногородних - 379 человек, - сообщили в Совете по правам человека, члены которого наблюдали за ситуацией в столице.

Из задержанных после беседы и оформления документов 80 процентов уже отпустили, в том числе и самого Навального.

В субботу 5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тысяч человек.