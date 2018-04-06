Правительство ввело новые правила оценки эффективности чиновников в регионе

Правительство ввело новые правила оценки эффективности чиновников в регионах

Система их мотивации ставится в зависимость от качества их работы с гражданами.

Теперь негативные отзывы граждан на сайте «Ваш контроль» могут повлиять на досрочную отставку руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений).

Правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников, в частности вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами, соответствующее постановление опубликовано утром в пятницу на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.

- Утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учётом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов такой оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, - говорится в сообщении​​​.

Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.

Определены две основные составляющие мотивации – результаты оценки качества предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые граждане оставляют на интернет-сайте «Ваш контроль».

- Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространён на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ, - также говорится в сообщении.

Вот полный текст документа.

На территории Башкирии действует около 40 территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Достаточно назвать МВД, ФСБ, следственный комитет, Верховный и Арбитражный суды, службу судебных приставов, налоговую службу, Пенсионный фонд, чтобы понять, какого уровня чиновников касается новый документ.