В минэкономразвитии Башкирии назначили сразу трех заместителей
6 марта, 08:26ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Всего в ведомстве шесть заместителей.
На сайте министерства экономического развития в Башкирии появилась информация о новых заместителях. Должности получили Денис Мксин, Екатерина Кликунова и Светлана Малинская.
Денис Мусин будет отвечать привлечение инвестиций и координацию взаимодействия органов исполнительной власти с муниципалитетами. Екатерина Кликунова будет курировать вопросы создания и продвижения территорий опережающего экономического развития. О том, чем будет заниматься Светлана Малинская на посту замминистра информации нет.
Напомним, что осенью прошлого года ведомство возглавил Рустам Муратов, всего у него шесть заместителей.
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