В минэкономразвитии Башкирии назначили сразу трех заместителей

На сайте министерства экономического развития в Башкирии появилась информация о новых заместителях. Должности получили Денис Мксин, Екатерина Кликунова и Светлана Малинская.

Денис Мусин будет отвечать привлечение инвестиций и координацию взаимодействия органов исполнительной власти с муниципалитетами. Екатерина Кликунова будет курировать вопросы создания и продвижения территорий опережающего экономического развития. О том, чем будет заниматься Светлана Малинская на посту замминистра информации нет.