В состав Совета по правам человека при главе Башкирии вошел адвокат Рафик Дусалиев

Соответствующий указ подписал Радий Хабиров

В Состав совета по правам человека (СПЧ) при главе Башкирии вошел известный адвокат Рафик Дусалиев. Он сменит в Совете адвоката Алексея Зеликмана, скончавшегося в октябре прошлого года от коронавируса. Кроме того, в новой редакции положения об СПЧ в Совет могут входить представители органов местного самоуправления. Рафик Дусалиев - известный адвокат, является председателем республиканского отделения партии "Партия народной свободы". Алексей Зеликман также был известным адвокатом, вел дело экс-мэра Александра Филиппова и другие резонансные дела.

