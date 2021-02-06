В состав Совета по правам человека при главе Башкирии вошел адвокат Рафик Дусалиев

В Состав совета по правам человека (СПЧ) при главе Башкирии вошел известный адвокат Рафик Дусалиев. Он сменит в Совете адвоката Алексея Зеликмана, скончавшегося в октябре прошлого года от коронавируса.
Кроме того, в новой редакции положения об СПЧ в Совет могут входить представители органов местного самоуправления.
Рафик Дусалиев - известный адвокат, является председателем республиканского отделения партии "Партия народной свободы".
Алексей Зеликман также был известным адвокатом, вел дело экс-мэра Александра Филиппова и другие резонансные дела.