Среди возможных причин отказа называется нарушение сроков подачи уведомления

Администрация Уфы не согласовала проведение митинга движения "Республика", запланированного на 14 февраля. Об этом сообщается в сообществе движения во "Вконтакте". В опубликованном ответе мэрии указано, что причиной отказа является нарушение сроков подачи уведомления о проведении мероприятия. Кроме того, в городской администрации ссылаются на режим повышенной готовности, который рекомендует воздерживаться от публичных мероприятий.

