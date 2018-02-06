На выборах президента России будет восемь кандидатов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что все кандидаты будут зарегистрированы.

Сегодня стало известно, что в бюллетенях по выборам президента России 18 марта, скорее всего, будут внесены восемь фамилий. Впервые все кандидаты в президенты России, сдавшие в ЦИК подписи, успешно прошли проверку, такого раньше не было, заявила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Пока зарегистрированы три кандидата: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин и самовыдвиженец Владимир Путин. Владимир Путин сдал в ЦИК России почти 315 тысяч подписей в свою поддержку. Доверенному лицу Владимира Путина удостоверение кандидата в президенты вручили сегодня.

Все остальные кандидаты, кроме Жириновского и Грудинина, должны были сдать по 100 тысяч подписей избирателей, что они и сделали.

Вчера, 4 февраля, в Центризбиркоме сообщили, что проверили подписные листы трех претендентов на президентский пост от партий: Сергея Бабурина (Российский общенародный союз), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского (Яблоко). Процент представленных недействительных подписей в их листах не превысил допустимую норму, и все они могут рассчитывать на регистрацию кандидатами. Окончательное решение по ним ЦИК примет на заседании в среду.

Сегодня же в ЦИК заявили, что в подписных листах Ксении Собчак, выдвигающейся на выборы от партии «Гражданская инициатива» и кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина количество недействительных подписей также не превысило установленную законом норму. Решение о регистрации этих кандидатов ЦИК рассмотрит на заседании в четверг, 8 февраля.