Дагестанский кейс: У нас много мест, где можно его повторить - Михайличенко

Политолог Дмитрий Михайличенко ответил на вопрос Медиакорсети, какие выводы можно сделать из ситуации в Дагестане.

Сегодня стало известно, что правительство Республики Дагестан отправлено в отставку после ареста врио премьер-министра Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и министра образования. Это решение принял глава Дагестана Владимир Васильев, назначенный на этот пост временно исполняющим обязанности 3 октября 2017 года. Про него говорят, что он не связан ни с одним из местных кланов.

В связи с событиями в Дагестане мы спросили у политолога Дмитрия Михайличенко, есть ли такая же необходимость повторить подобный опыт и в Башкирии. Надо ли для борьбы с коррупцией привлечь к руководству регионом человека, не привязанного ни к каким местным элитам?

- После назначения в Дагестан Васильева стало понятно, что федеральный центр выбирает жёсткий сценарий наведения порядка, - ответил Дмитрий Михайличенко. - Думаю, региону, бывший глава которого публично ( «как бы в шутку») заявлял о даче взятки в Рособрнадзор, такого рода антикоррупционные действия полезны. Назначения губернаторов, не имевших прежде связей и корней с регионом, случаются периодически и не всегда, кстати, результативны с точки зрения борьбы с коррупцией. Нередко бывает, что система «перепрошивается» под нового губернатора, и все идёт примерно так же. Очень многое зависит от человека и тех установок, которые он получает в Москве при назначении. Думаю, с этнокультурный точки зрения будет нежелательно, если в 2019 году на смену Рустэму Хамитову придёт не связанный с республикой человек. Впрочем, исключать такого положения дел нельзя.