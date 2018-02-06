Дагестанский кейс: Нужен ли Башкирии «варяг» - Аббас Галлямов

Сегодня стало известно, что правительство Республики Дагестан отправлено в отставку после ареста врио премьер-министра Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и министра образования. Это решение принял глава Дагестана Владимир Васильев, назначенный на этот пост временно исполняющим обязанности 3 октября 2017 года. Про него говорят, что он не связан ни с одним из местных кланов.
В связи с событиями в Дагестане мы спросили у политолога Аббаса Галлямова, есть ли такая же необходимость повторить подобный опыт и в Башкирии. Надо ли для борьбы с коррупцией привлечь к руководству регионом человека, не привязанного ни к каким местным элитам?
- Рустэм Хамитов в своё время сыграл роль именно такого «варяга», - ответил Аббас Галлямов. - Результат, как видим, оказался не самым вдохновляющим. Все-таки мало просто не быть связанным с местными кланами. Надо ещё обладать набором необходимых для руководства регионом качествами. Надо суметь выстроить систему, альтернативную клановой.