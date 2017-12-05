России запретили выступать на ОИ-2018 под своим флагом

Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено

Международный Олимпийский комитет решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на свой источник.

На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. Ни один сотрудник министерства спорта не будет аккредитован на Олимпиаду-2018. Российский вице-премьер по спорту Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на любых Олимпиадах. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Российские власти выступают резко против участия в Играх под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин говорил, что это «унижение для страны». Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уверял, что такой вариант даже не рассматривается. 4 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают возможность бойкота Пхенчхана-2018 российской сборной. Во вторник Песков сказал, что Кремль "предпочтет хранить молчание" до оглашения решения МОК.

Запрет на участие России на Олимпиаде-2018 связан с антидопинговыми расследованиями, которые продолжались полтора года. В результате Россия лишилась 11 медалей, заработанных в Сочи. Среди олимпийцев, у которых отозвали награды, - бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, скелетонист Александр Третьяков, биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. В итоге Россия потеряла первое место в медальном зачете на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года и опустилась на третье место, уступив Норвегии и Канаде.

Также Международный олимпийский комитет принял решение о пожизненном отстранении от соревнований биатлонистки Ольги Зайцевой. Российскую спортсменку завоевавшую олимпийскую медаль на Играх-2014 в Сочи обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Решение МОК о пожизненной дисквалификации принято и в отношении лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко. Навсегда отстранили от участия в Олимпийский играх и группу российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, который является воспитанником башкирского спорта. Как следует из официального сообщения МОКа, причиной стали нарушения антидопинговых правил. Всем троим бобслеистам отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и вообще участвовать в каких-либо мероприятиях, проводящихся под эгидой МОК.