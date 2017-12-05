Минюст России внес девять СМИ в список иностранных агентов

Как отнеслись к этому на «Радио Свобода».

Министерство юстиции Росси внесло девять средств массовой информации в список СМИ - иностранных агентов, сообщается на официальном сайте министерства. Это Голос Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, Фактограф, Кавказ.Реалии и Крым.Реалии.

В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, «иностранными агентами». Такие СМИ должны будут отчитываться перед минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О средствах массовой информации» 25 ноября. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание Russia Today America иностранным агентом. Позже журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В мае 2017 года российскому агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, сообщает РИА «Новости». В понедельник, 4 декабря, комитет по регламенту российского парламента поддержал проект постановления, согласно которому будет запрещён вход в Госдуму американским СМИ, признанным иностранными агентами. Аналогичное решение планирует принять Совет федерации. Постановление о запрете прохода в палату представителей девяти СМИ, включенных Минюстом в список иностранных агентов, могут принять 15 декабря, сообщил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

На «Радио Свобода» ранее отметили, что ситуация в отношении российских СМИ в США и американских СМИ в России остается крайне неравной.

- RT и Спутник распространяют свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям и была вынуждена прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления, - сообщили на радиостанции. - Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода подвергаются запугиванию и даже физическому нападению в России. Задачей Радио Свободная Европа/Радио Свобода является предоставление честной и объективной информации для нашей аудитории в России. Мы будем продолжать нашу журналистскую работу.

Корреспондент «Радио Свобода» и Idel.Реалии уфимец Артур Асафьев так прокомментировал последние новости: