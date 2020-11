Илья Кива, депутат Верховной рады, считает, что действия президента Украины могут привести к его импичменту.

Газета “Известия” сообщает, что действия Зеленского являются подтверждением внешнего управления Украиной - президент сам сказал, что принимает решения в интересах послов G7. По мнению депутата, президент, являясь гарантом Конституции, сам готов нарушить ее требования в угоду третьим лицам, что не нравится гражданам и может привести к импичменту.

