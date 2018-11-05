Казаки просят Путина отправить в отставку губернатора Ставропольского края

В день народного единства в Ставрополе общественные активисты провели «Гражданский форум Ставрополье». Организаторами мероприятия в Доме офицеров выступила Кавказская Казачья линия во главе с атаманом Сергеем Поповым. В форуме принимали участие более 40 делегатов, передает NewsTracker.

Ключевой темой дискуссии стала социально-экономическая ситуация в регионе. Участники форума выступили с жесткой критикой в адрес действующего руководства края и лично губернатора Владимира Владимирова.

«Ставропольский край переживает острый кризис, вызванный бездарной экономической политикой и социальной политикой руководства региона. Четвертый год наблюдается повсеместное падение уровня жизни и чиновничий произвол, во всех эшелонах власти процветает коррупция», - заявили на форуме.

По итогам обсуждения была принята резолюция, которую направят президенту страны, губернатору края и спикеру регионального парламента.

В документе говорится, что действующее руководство Ставропольского края не справляется с поставленными задачами. Более того, многие высокопоставленные фигуры стали подозреваемыми в уголовных делах, Речь идет о нескольких министрах и заместителях министров, муниципальных и краевых чиновниках. Действия губернатора и его правительства уже привели к энергетическому кризису в городе Лермонтове, который вызвал скандал федерального уровня. По мнению авторов резолюции, причина коллапса в городе – конфликт губернатора с ПАО «Газпром».

Авторы документа утверждают, что нынешнее руководство полностью утеряло контроль над восточными районами края, где процветают этническая преступность и внедряется экстремистская идеология. «Неспособность губернатора Владимирова обеспечить законность и порядок в регионе ведет к утрате контроля над восточными районами Ставропольского края, где процветает коррупция, криминал, вольготно себя чувствуют исламские радикалы», - говорится в резолюции.