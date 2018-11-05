Казаки просят Путина отправить в отставку губернатора Ставропольского края

Владимира Путина попросили уволить ставропольского губернатора за провальную социально-экономическую политику, сообщает NewsTracker.
В день народного единства в Ставрополе общественные активисты провели «Гражданский форум Ставрополье». Организаторами мероприятия в Доме офицеров выступила Кавказская Казачья линия во главе с атаманом Сергеем Поповым. В форуме принимали участие более 40 делегатов, передает NewsTracker.
Ключевой темой дискуссии стала социально-экономическая ситуация в регионе. Участники форума выступили с жесткой критикой в адрес действующего руководства края и лично губернатора Владимира Владимирова.
«Ставропольский край переживает острый кризис, вызванный бездарной экономической политикой и социальной политикой руководства региона. Четвертый год наблюдается повсеместное падение уровня жизни и чиновничий произвол, во всех эшелонах власти процветает коррупция», - заявили на форуме.
По итогам обсуждения была принята резолюция, которую направят президенту страны, губернатору края и спикеру регионального парламента.
В документе говорится, что действующее руководство Ставропольского края не справляется с поставленными задачами. Более того, многие высокопоставленные фигуры стали подозреваемыми в уголовных делах, Речь идет о нескольких министрах и заместителях министров, муниципальных и краевых чиновниках. Действия губернатора и его правительства уже привели к энергетическому кризису в городе Лермонтове, который вызвал скандал федерального уровня. По мнению авторов резолюции, причина коллапса в городе – конфликт губернатора с ПАО «Газпром».
Авторы документа утверждают, что нынешнее руководство полностью утеряло контроль над восточными районами края, где процветают этническая преступность и внедряется экстремистская идеология. «Неспособность губернатора Владимирова обеспечить законность и порядок в регионе ведет к утрате контроля над восточными районами Ставропольского края, где процветает коррупция, криминал, вольготно себя чувствуют исламские радикалы», - говорится в резолюции.
На форуме было объявлено о создании общественного движения «Народное собрание Ставропольского края», которое ставит своей целью выдвижение кандидата на пост губернатора. Первым претендентом назвали атамана Сергея Попова. Однако сам он считает, что больше подходит на роль советника будущего главы региона. Губернатором же должен стать более молодой и энергичный человек, сказал Попов.