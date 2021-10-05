В Башкирии спасателей планируют освободить от ответственности за ущерб при ликвидации

Депутаты Горсовета Башкирии планируют внести изменения в закон «О республиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и республиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях в Республике Башкортостан». Как сообщает пресс-служба Курултая, спасатели будут освобождены от ответственности за принесенный ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска.
В частности, в положениях, которые напрямую связаны с привлечением региональных спасателей к ликвидации ЧС, будут внесены уточнения. Отметим, что в федеральном законодательстве понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость» уже введены.
— Разработанный нами законопроект предусматривает, что члены аварийно-спасательных подразделений освобождаются от ответственности за ущерб, который может быть нанесен в ходе проведения спасательных операций, — заявляет Константин Толкачев.
Отмечается, что спасатели не будут нести ответственность за причиненный ущерб только в том случае, если подобные «решения не превышают пределов крайне необходимости», а сам риск оправдан.
В законопроекте также намерены уточнить само понятие «спасатель республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, республиканских профессиональных аварийно-спасательных формирований».