В Башкирии спасателей планируют освободить от ответственности за ущерб при ликвидации

В Башкирии спасателей планируют освободить от ответственности за ущерб при ликвидации
В Башкирии спасателей планируют освободить от ответственности за ущерб при ликвидации
Вчера, 11:01ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Будут введены новые понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость».

Депутаты Горсовета Башкирии планируют внести изменения в закон «О республиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и республиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях в Республике Башкортостан». Как сообщает пресс-служба Курултая, спасатели будут освобождены от ответственности за принесенный ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска.

В частности, в положениях, которые напрямую связаны с привлечением региональных спасателей к ликвидации ЧС, будут внесены уточнения. Отметим, что в федеральном законодательстве понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость» уже введены.

— Разработанный нами законопроект предусматривает, что члены аварийно-спасательных подразделений освобождаются от ответственности за ущерб, который может быть нанесен в ходе проведения спасательных операций, — заявляет Константин Толкачев.

Отмечается, что спасатели не будут нести ответственность за причиненный ущерб только в том случае, если подобные «решения не превышают пределов крайне необходимости», а сам риск оправдан.

В законопроекте также намерены уточнить само понятие «спасатель республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, республиканских профессиональных аварийно-спасательных формирований».

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