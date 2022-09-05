После публикации Mkset в школе Салавата разрешили не выбирать башкирский для изучения

Между тем корреспондент Mkset обнаружил еще ряд отличий недельного учебного плана, который, по данным родителей, рекомендует региональное Минобразования, от федерального базисного учебного плана. Так, в последнем выделено по часу музыке и изобразительному искусству и по часу отведено на родной язык и родную литературу (всего два часа на оба предмета). В том учебном плане, который опубликовали родители башкирских учеников, у музыки и ИЗО всего по полчаса в неделю, зато родной язык, чтение на родном языке и государственный башкирский язык получили по часу. Таким образом, у предметной области "родной язык и литература" в Башкирии - три часа против двух часов в федеральных рекомендациях.