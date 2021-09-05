Радий Хабиров поздравил с юбилеем маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

Напомним, Хабиров навещал женщину в день рождения Ульфата Мустафина, которому 4 мая исполнилось бы 62 года. Бывший мэр столицы скончался 29 октября 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19. По указу Хабирова в республике учредили именную премию в области благоустройства, присвоили имя Ульфата Мустафина уфимскому центру волейбола и его памяти посвятили международные турниры по волейболу, которые проводятся каждый год. В селе Старобаширово Чекмагушевского района установили мемориальную доску в память о мэре Уфы на здании школы, где учился Мустафин.