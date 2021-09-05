Радий Хабиров поздравил с юбилеем маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

Радий Хабиров поздравил с юбилеем маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина
Радий Хабиров поздравил с юбилеем маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина
Вчера, 11:47ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
Глава Башкирии навестил маму скончавшегося в прошлом году главы администрации Уфы Ульфата Мустафина.

Визит Радия Хабирова был связан с 90-летием женщины. Совместное фото с мамой мэра он опубликовал на своей странице в соцсетях.

— Берегите мам! Вспоминайте и приезжайте к ним почаще, — написал глава республики.

Напомним, Хабиров навещал женщину в день рождения Ульфата Мустафина, которому 4 мая исполнилось бы 62 года. Бывший мэр столицы скончался 29 октября 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19. По указу Хабирова в республике учредили именную премию в области благоустройства, присвоили имя Ульфата Мустафина уфимскому центру волейбола и его памяти посвятили международные турниры по волейболу, которые проводятся каждый год. В селе Старобаширово Чекмагушевского района установили мемориальную доску в память о мэре Уфы на здании школы, где учился Мустафин.

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