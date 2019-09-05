Верховный суд Башкирии рассмотрит иск об отмене регистрации Хабирова на выборах

В канун выборов главы Башкирии, 7 сентября, Верховный суд РБ должен рассмотреть жалобу на предыдущий судебный вердикт об отказе в удовлетворении иска, в котором Рафис Кадыров требовал отменить регистрацию Радия Хабирова в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на материалы суда.

Предыдущий иск Рафиса Кадырова на данную тему был рассмотрен Верховным судом Башкирии 30 августа. Истец требовал отменить регистрацию Радия Хабирова, в частности, на основании того, что врио главы республики не оплатил из своего избирательного фонда видеосюжеты «Республика Live», регулярно выходящие на канале БСТ и явно носящие, по его мнению, предвыборный характер.

Однако суд с доводами истца не согласился и после изучения материалов пришел к выводу, что материалы телепрограммы не усмотрел в ней признаков агитации. К тому же данные программы распространялись по собственной инициативе телеканала БСТ как новости о деятельности органов власти и должностных лиц.

Напомним, Рафис Кадыров жителям Башкирии больше всего известен как глава банка «Восток», который в постперестроечные годы пытался аккумулировать приватизационные чеки (ваучеры) населения.