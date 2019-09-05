Фото: pxhere.com
Ушаков: глава правительства Израиля посетит Россию
Вчера, 17:23Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил о том, что в Сочи в ближайшее время с официальным визитом может приехать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Данное заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме — 2019. Об этом информирует RNS.
Ушаков не уточнил, почему глава правительства Израиля выбрал для посещения Сочи, а не Москву.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей