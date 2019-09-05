Уфимка устроила у себя в Нижегородке «парковку аэропорта»

В 10 тысяч рублей обойдется столичной предпринимательнице то ли невнимательность, то ли очень сильная невнимательность. Как сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан» ИП устроила в микрорайоне Нижегородка автопарковку.

На визитных карточках своего бизнеса женщина запечатлела логотип в виде известных и дорогих сердцу каждого уфимца, особенно улетающих и прилетающих в Уфу «трех шурупов» – это написание названия города на башкирском языке.

Оказалось, что женщина не просто нарисовала на визитках эти самые «три шурупа», в этом не было бы проблемы, в общем, а просто-напросто скопипастила целиком логотип Международного аэропорта «Уфа». Вот прямо даже с названием – аэропорт «Уфа». За использование чужого логотипа женщине теперь и придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей.