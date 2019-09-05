Центризбирком Башкирии: подтвердилась одна жалоба, касающаяся выборов главы региона

Сегодня, 5 сентября, в Центризбиркоме Башкирии прошла встреча представителей комиссии с журналистами.

Заместитель председателя Центризбиркома РБ Марат Гадилов рассказал, что в течение избирательной кампании по выборам главы Башкирии поступило немалое число жалоб на нарушения, больше всего их пришло от Владимира Барабаша.

По словам Марата Гадилова, жалобы в основном связаны с тем, что другие кандидаты используют свое служебное положение для проведения агитации, а также с финансированием избирательного фонда.

- Однако мы не установили фактов нарушений, для этого приглашались кандидаты и их уполномоченные, все вопросы разбирались на месте, - пояснил он.

По сути, по данным на сегодняшний день подтвердилась лишь одна жалоба по поводу нарушения, о котором много писали в самом начале избирательной кампании. Речь идет о заметке, опубликованной агентством «Башинформ» с прямым призывом голосовать за Радия Хабирова. Тогда руководство информагентства объяснило, что данную оплошность допустил стажер.

Помимо этого, сейчас идет судебный процесс по иску Рафиса Кадырова от отмене регистрации Радия Хабирова. Об этой истории Медиакорсеть также рассказывала ранее подробно.