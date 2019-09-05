Самый эпатажный кандидат на пост главы Башкирии намерен засудить Хабирова

Накануне выборов, 7 сентября, в Верховном суде Башкирии должно пройти заседание, посвященное рассмотрению жалобы кандидата в главы республики Рафиса Кадырова на вынесенное ранее судебное решение об отказе в удовлетворении его иска на тему выборов. Как сообщил «Башинформ» со ссылкой на материалы суда, Рафис Кадыров требует отменить регистрацию Радия Хабирова в качестве кандидата на пост главы республики.

Предыдущее рассмотрение иска было 30 августа. Рафис Кадыров попытался вменить Радию Хабирову нарушение правил агитации в связи с регулярно выходящими на канале БСТ телесюжетами «Республика Live», освещающими, в том числе, и деятельность руководителя республики. Тот факт, что данные сюжеты не оплачены из избирательного фонда Хабирова, по мнению Кадырова, является нарушением.

Тем не менее суд отклонил его иск, не усмотрев в материалах вышеупомянутой программы признаков предвыборной агитации.

В преддверие суда Рафис Кадыров сегодня пытался устроить скандал в ходе политического телешоу «Антидебаты». На протяжении всей программы он игнорировал вопросы и замечания ведущих и стремился сорвать эфир, выкрикивая обвинения в адрес Радия Хабирова.