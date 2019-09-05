Руководство радио «Эхо Москвы в Уфе» прокомментировало 10-миллионный иск от ВКБ

Накануне, 4 сентября, стало известно, что Всемирный Курултай башкир (ВКБ) подал в суд иск к редакции радио «Эхо Москвы в Уфе» о защите чести и достоинства.

Недовольство представителей самой крупной национальной организации Башкирии вызвала публикация на сайте «Эхо Москвы в Уфе» в разделе «Блоги» цитаты из поста политолога Дмитрия Михайличенко в Фейсбуке.

Известно, что ранее Михайличенко плотно сотрудничал с администрацией прежнего главы Башкирии Рустэма Хамитова, но после его отставки уехал из региона. Политолог в своем сообщение в соцсети написал, что врио главы республики Радий Хабиров раньше «пакостил» Хамитову, используя национальные башкирские организации.

Как сообщил Медиакорсети шеф-редактор радио «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, документы переданы юристам радиостанции.

- По существу могу сказать, что ВКБ в посте Михайличенко даже не упоминается. А редакция продолжит работать в прежнем режиме, приглашая Дмитрия Михайличенко в студию и публикуя его посты, - уточнил Руслан Валиев. - Как и освещать все значимые события, связанные с любыми организациями.