Путин оценил масштабы вклада Пекина в развитие Дальнего Востока

Об этом Путин сказал 5 сентября на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Ху Чуньхуа в ходе Восточного экономического форума, сообщает газета «Известия» .

Российский президент подчеркнул, что Китай - крупнейший инвестор в экономику российского региона. Он добавил, что между странами ведется тесное сотрудничество по укреплению концепций безопасности и международных институтов. Кроме этого, государства являются партнерами в военной сфере, поэтому всегда согласовывают свои шаги на международной арене.