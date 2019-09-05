Путин оценил масштабы вклада Пекина в развитие Дальнего Востока
Вчера, 17:02ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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Российский президент Владимир Путин заявил о большом вкладе КНР в экономику Дальнего Востока. Он также подчеркнул, что геополитические интересы двух стран совпадают.
Об этом Путин сказал 5 сентября на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Ху Чуньхуа в ходе Восточного экономического форума, сообщает газета «Известия».
Российский президент подчеркнул, что Китай - крупнейший инвестор в экономику российского региона. Он добавил, что между странами ведется тесное сотрудничество по укреплению концепций безопасности и международных институтов. Кроме этого, государства являются партнерами в военной сфере, поэтому всегда согласовывают свои шаги на международной арене.
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