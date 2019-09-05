Фото: kremlin.ru
Премьер Японии высказался по поводу двусторонних отношений с Путиным
Вчера, 15:06Политика
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании экономического форума высказался о количестве проведенных встреч с российским президентом.
В своем выступлении японский премьер подчеркнул, что они вместе с Владимиром Путиным разделили такое количество трапез, что «съели пуд соли». Как отмечает RT, за время своей политической карьеры оба лидера провели 27 встреч.
Ранее Абэ в четвертый раз прилетел на международный экономический форум во Владивостоке.
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