«Антидебаты» в Башкирии: как кандидаты на пост главы РБ учили Хабирова руководить

Сегодня, 5 сентября, в прямом эфире прошло политическое предвыборное шоу «Антидебаты». Все кандидаты на пост главы Башкирии встретились в телестудии и за короткий период времени (всего один час), большинство из них постарались произвести впечатление не только на избирателей, но и на врио главы республики Радия Хабирова.

Напомним, на пост главы Башкирии баллотируются восемь человек: Владимир Барабаш (от партии «Гражданская Сила»), Зульфия Гайсина («Яблоко»), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Рафис Кадыров («Патриоты России»), Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Радий Хабиров («Единая Россия»).

Тон обсуждению задал Радий Хабиров, сразу заявив, что «нельзя шутить с народом».

— Я хочу поделиться с избирателями тем, чем я живу, и представить свое видение развития республики. Вызовы я всегда принимаю, — отметил он.

«Аксакал» политического шоу Юнир Кутлугужин отметил, что «выборы начались с нарушения Конституции». По его мнению, после выборов этому следует положить конец.

Радий Хабиров отметил, что среди важных тем для работы руководства республики есть совсем неотложные — например, бедность, плохие дороги или мамы, которые не могут попасть с детьми к врачам.

Наиболее несдержанным из всех оказался Рафис Кадыров, который не стал дожидаться своей очереди и громогласно обвинил Хабирова во лжи, однако развить эту тему у него не получилось, благодаря усилиям модераторов шоу. До конца программы он так и не оставлял попыток сорвать выступления своих оппонентов.

Иван Сухарев спросил Радия Хабирова о том, как он намерен повышать уровень жизни населения. Врио главы республики не растерялся и рассказал, что объехал за неполные 11 месяцев свое работы на посту руководителя региона 53 района Башкирии и уже не однажды слышал от людей подобные вопросы. По его мнению, следует сделать упор на создании новых рабочих мест, инвестициях и поддержке малого бизнеса.

— Самое главное — как выразился в свое время Владимир Путин, не кошмарить бизнес, — отметил Хабиров.

Зульфия Гайсина задалась вопросом, как обеспечить защиту прав людей старшего поколения, выросшего в эпоху перестройки или еще раньше, при Советской власти. Ответит ей на правах самого старшего участника дискуссии взялся Юнир Кутлугужин, который заявил, что нужно создавать социальные условия для людей, однако не стал вдаваться в детали данной темы. Радий Хабиров, напротив, напомнил собравшимся, что подписал указ о создании регионального Совета по правам человека.

Владимир Кобзев «оседлал» свою коронную тему — мусорную реформу. По мнению Хабирова, эта реформа развивается вполне уверенными темпами. Аргументы: в десять раз увеличилось число контейнерных площадок, установлен наименьший в ПФО тариф по вывозу ТКО, три регоператора оправдали доверие, один не справился, ему найдена замена.

Между делом, кандидаты вспомнили тему весового контроля, на что Радий Хабиров сообщил, что намерен бороться с коррупцией в этой области.

Владимир Барабаш затронул тему экологии. Упомянув вредные выбросы и шиханы. и попросил Радия Хабирова дать пояснения по этим вопросам. Тот в ответ пообещал издать указ, в котором будет уделено внимание именно этой актуальной теме. Он также пояснил, почему работает в силе ручного управления — потому что в каждую деталь приходится вникать самому, а людей, которые прошли бы все ступени до министра и досконально разбирались в ситуации, недостаточно.

Юрий Игнатьев посоветовал руководителю республики ввести критерии оценки чиновников на местах жителями подконтрольных им территорий. В рамках обсуждения этой темы была упомянута система «Инцидент», которая, как считает Радий Хабиров, помогает в работе с населением. При этом он с сожалением отметил, что падает уровень сельского хозяйства, но пообещал, что это явление временное.

Большинство кандидатов высказались за выборность глав муниципалитетов и вспомнили в тему о конкурсе «Лидеры республики», финал которого намечен на завтра.

— Я надеюсь, что мы сможем найти людей, которые станут работать с душой, — уточнил Радий Хабиров. — Нам надо постараться расчистить «клановость» и кумовство и делать ставку на профессионализм и порядочность. Я считаю важным бороться с проявлениями «азиатщины» среди чиновников, которые не слышат жалобы простых людей и нарушают их права. Спустить «зур начальников» на землю — этим я и занимаюсь.

При этом Хабиров снова подтвердил, что после выборов в случае его избрания главой республики будет назначен и премьер-министр.

— Придут те, кто работает, — подчеркнул врио главы республики.

Рассуждая о здравоохранении, Радий Хабиров констатировал, что в республике уменьшилась смертность на 2000 человек в сравнении с прошлым годом. Одним из инструментов достижения такого результата он назвал премирование врачей и фельдшеров за ранее выявление онкозаболеваний.

Вопрос о трудоустройстве молодежи и студентов и здравоохранении.

По поводу утечки мозгов Радий Хабиров не отрицал очевидный факт, что треть молодежи уезжает поступать в другие вузы страны, но пообещал, что в Башкирии обязательно появится федеральный университет.

Зульфия Гайсина коснулась темы обманутых дольщиков и услышала в ответ от руководителя региона, что каждый из них получит квартиру, данная проблема будет решаться за счет госбюджета. Как бы между прочим, Радий Хабиров предложил Зульфие Гайсиной войти в только что созданный региональный Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

«Под занавес» шоу каждому из кандидатов предложили сказать несколько заключительных слов, но из-за нехватки времени сделать это удалось далеко не всем. Не сговариваясь, все пожертвовали остаток времени в пользу заключительного слова Радия Хабирова, который вдруг начал заметно волноваться и обратился к аудитории, прежде всего, с призывом прийти на выборы.

— Для меня важна поддержка большого количества людей, чтобы я мог прийти в Москву, в российское правительство и чувствовать, что у меня за спиной огромная-огромная армия избирателей, которая сказала: «Иди, Радий Хабиров, поднимай республику!», — произнес он.

Следует отметить, что сразу по окончании «Антидебатов» в соцсетях стали появляться мнения зрителей, которую отметили, прежде всего, нехватку времени для серьезного и обстоятельного разговора, а также тот факт, что программа превратилась в пресс-конференцию одного кандидата.